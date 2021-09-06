Водителям рассказали о штрафе, который можно будет получить без предупреждения

Вероятно, в ближайшее время езда без ходовых огней и ближнего света будет определяться автоматически, с помощью фотовидеофиксации. Соответственно, и наказание будет назначаться без предупреждения, так как инспекторы ГИБДД не будут задействованы. О таких рисках для российских водителей рассказал адвокат Анатолий Миронов.

"Учитывая, что при фотовидеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придёт именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов", — отметил в интервью агентству "Прайм" Миронов.

Новые правила будут устанавливаться в каждом субъекте федерации самостоятельно, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчеркнул Миронов.

"Возможно, что проезд под камерой без включённого света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание", — предупредил юрист.