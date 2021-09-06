В Приморском крае пресечена деятельность банды браконьеров, которые несколько лет убивали амурских тигров, чтобы продавать части тел животных за рубеж. Как сообщили в центре "Амурский тигр", эта организация содействовала операции регионального УФСБ.

"Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Лазовского района Приморского края во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятые объекты животного мира передали на экспертизу в центр "Амурский тигр", — говорится в сообщении центра.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Им грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишения свободы на срок до восьми лет. Ещё идёт следствие.