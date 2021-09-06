Врач рассказал, помогут ли витамины во время и после ковида

Достоверных данных о влиянии тех или иных витаминов и микроэлементов на течение CoViD-19 нет, заявил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв. Но известно целостное положительное влияние комплексов-нутриентов на улучшение здоровья, тем более если организм ослаблен болезнью. Эксперт отметил, что на практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка во время лечения от коронавирусной инфекции.

"Здесь важно понимать, что нет понятия "единое восстановление", потому что постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", — объяснил в интервью радио Sputnik Андрей Золотарёв.

Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, продолжил эксперт. Однако самостоятельно назначать себе их всё равно не нужно, особенно это касается постковидного синдрома, но также и непосредственно во время болезни.

"Допустим, один из вариантов постковидного синдрома при диабете — когда у человека повышается сахар в крови. В таких случаях часто используются минеральные добавки, которые позволяют контролировать сахар. Также бывает железодефицитная анемия — здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа", — добавил Андрей Золотарёв.