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Врач рассказал, помогут ли витамины во время и после ковида

Медик подчеркнул, что самостоятельно назначать себе лечение нутрикомплексами ни в коем случае не нужно, особенно при постковидном синдроме.

6 сентября, 00:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Достоверных данных о влиянии тех или иных витаминов и микроэлементов на течение CoViD-19 нет, заявил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв. Но известно целостное положительное влияние комплексов-нутриентов на улучшение здоровья, тем более если организм ослаблен болезнью. Эксперт отметил, что на практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка во время лечения от коронавирусной инфекции.

"Здесь важно понимать, что нет понятия "единое восстановление", потому что постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", — объяснил в интервью радио Sputnik Андрей Золотарёв.

Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, продолжил эксперт. Однако самостоятельно назначать себе их всё равно не нужно, особенно это касается постковидного синдрома, но также и непосредственно во время болезни.

"Допустим, один из вариантов постковидного синдрома при диабете — когда у человека повышается сахар в крови. В таких случаях часто используются минеральные добавки, которые позволяют контролировать сахар. Также бывает железодефицитная анемия — здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа", — добавил Андрей Золотарёв.

"Лекарства не помогают": Врач назвал самые опасные последствия ковида

"Лекарства не помогают": Врач назвал самые опасные последствия ковида

Ранее Лайф писал, что учёные назвали витамин, недостаток которого может привести к смертельному риску при коронавирусе. Из-за инфекции его дефицит может развиться за считаные дни.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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