НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сын Каддафи "воскрес" спустя шесть лет после исчезновения и намерен вернуться в политику

Отметим, что он всё ещё разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности.

1 августа, 05:45
5249
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи, который исчез шесть лет назад и считался умершим, дал интервью и объявил о своём намерении вернуться в политику. Об этом сообщает The New York Times.

Отметим, что Саиф аль-Ислам Каддафи всё ещё разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, однако это не помешало ему заявить о планах объединить Ливию во главе "зелёного движения" своего отца. В своих первых публичных выступлениях с тех пор, как суд страны приговорил его к смертной казни в 2015 году, он заявил, что получит широкую поддержку со стороны ливийской общественности, которой надоели политики, пытающиеся установить контроль над страной.

"Сильное правительство не в их интересах. Вот почему они боятся выборов. Они против идеи государства, правительства, легитимность которого исходит от народа", — отметил сын Каддафи в беседе с газетой.

10 лет разгрома Ливии: какие войны может разжечь неадекватный Байден

10 лет разгрома Ливии: какие войны может разжечь неадекватный Байден

Саиф аль-Ислам Каддафи не уточнил свои политические амбиции и уклонился от вопроса, планирует ли он баллотироваться в президенты на выборах в Ливии, которые должны состояться в декабре.

Ранее Лайф рассказывал, что США пожаловались на рост влияния России в Африке. В американской администрации переживают, что действия Москвы затрагивают геополитические интересы Вашингтона.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Виселица и слёзы у гроба. Чем заканчивались правление и жизнь диктаторов последнего столетия

20 сентября 2020, 08:00

"Внедрились на фланг НАТО": США пожаловались на рост влияния России в Африке

24 июня, 00:57

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1