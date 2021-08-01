Сын Каддафи "воскрес" спустя шесть лет после исчезновения и намерен вернуться в политику

Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи, который исчез шесть лет назад и считался умершим, дал интервью и объявил о своём намерении вернуться в политику. Об этом сообщает The New York Times.

Отметим, что Саиф аль-Ислам Каддафи всё ещё разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, однако это не помешало ему заявить о планах объединить Ливию во главе "зелёного движения" своего отца. В своих первых публичных выступлениях с тех пор, как суд страны приговорил его к смертной казни в 2015 году, он заявил, что получит широкую поддержку со стороны ливийской общественности, которой надоели политики, пытающиеся установить контроль над страной.

"Сильное правительство не в их интересах. Вот почему они боятся выборов. Они против идеи государства, правительства, легитимность которого исходит от народа", — отметил сын Каддафи в беседе с газетой.

Саиф аль-Ислам Каддафи не уточнил свои политические амбиции и уклонился от вопроса, планирует ли он баллотироваться в президенты на выборах в Ливии, которые должны состояться в декабре.