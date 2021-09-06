Немецкий политолог Александр Рар назвал решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза навеянным субъективными факторами, а именно западной прессой, где сплошной негатив о России. По его мнению, от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например в условиях предстоящей холодной зимы.

"Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа", — отметил Рар в беседе с МК.

По мнению политолога, если бы не было санкций, постоянных угроз со стороны Соединённых Штатов, проект удалось бы полностью завершить в 2019 году, максимум в 2020-м. По сути, директива недействительна в отношении "Северного потока – 2", заявил Рар, поскольку труба уже строилась. Нельзя задним числом вводить закон в отношении объекта, который почти готов, считает эксперт. Он также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС.

"Тогда оба "Северных потока" — первый и второй — станут для Европы спасением. Когда Европа нуждается в больших объёмах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях", — отметил политолог.

Он добавил, что власти ФРГ вплоть до последнего времени проект всячески поддерживали: "Северный поток – 2" решает энергетические проблемы страны и делает её крупнейшим европейским распределителем топлива. Но ситуация может измениться: в ФРГ заканчивается предвыборная гонка. Новый состав бундестага и новый канцлер могут оказаться не столь доброжелательными по отношению к проекту.