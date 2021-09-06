В Австрии предсказали Европе высокие цены на газ этой зимой

Грядущей зимой стоимость природного газа для Европы по-прежнему останется высокой. Такого мнения придерживается бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдём с относительно низким уровнем объёма газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, я думаю, они сохранятся", — сказал Зеле в интервью ТАСС.

По его мнению, рекордные цены на газ даже в летний период можно объяснить холодами в начале 2021 года. Даже в апреле и мае температура была на минимуме за 30–40 лет.

"И именно поэтому, кстати говоря, текущие объёмы газа в хранилищах меньше объёмов прошлых лет. У нас было на один месяц меньше для заполнения хранилищ", — пояснил Зеле.