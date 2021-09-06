В Минздраве рассказали, как повлияли мутации коронавируса на точность тестов

Российские тест-системы, несмотря на появление всё новых мутаций коронавируса, показывают ту же точность при их выявлении. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", — сказал представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

До этого Виктор Фисенко сообщал, что российские тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности. Он отметил, что все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.