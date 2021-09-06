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В Минздраве рассказали, как повлияли мутации коронавируса на точность тестов

Ранее подчёркивалось, что все российские системы проверки прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

6 сентября, 01:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российские тест-системы, несмотря на появление всё новых мутаций коронавируса, показывают ту же точность при их выявлении. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", — сказал представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

До этого Виктор Фисенко сообщал, что российские тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности. Он отметил, что все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

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Как рассказывал Лайф, ранее эксперт по вакцинам объяснил, что делать, если нет антител. По словам учёного, мутация коронавируса означает, что и антитела к другому штамму отличаются, разработанные изначально тест-системы могут их просто "не видеть".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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