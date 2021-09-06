Путин указал на важность итогов Хабаровского процесса для всего мира
Научно-практический форум, посвящённый этой теме, сегодня начался в Хабаровске. Среди организаторов Российское историческое общество, ФСБ, МИД РФ.
Подсудимые в ходе Хабаровского процесса 1949 года. Фото © Фонды Гродековского музея / Агентство ХКС
Президент РФ Владимир Путин считает, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение. Он важен для сохранения исторической памяти, недопущения преступлений против человечества. Об этом говорится в приветствии, которое глава государства направил участникам форума. Зачитал послание начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков.
Путин отметил, что на Хабаровском процессе, как и на Нюрнбергском и Токийском, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну".
"Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года", — говорится в обращении Путина.
Глава государства отметил, что события тех лет обсуждаются на форуме на основе фактов и архивных материалов. Это "очень важно для сохранения исторической памяти", противодействия попыткам исказить события Второй мировой войны.
Напомним, этот форум посвящён Хабаровскому процессу 1949 года. Тогда была поставлена юридическая точка во Второй мировой войне. В ходе того процесса были раскрыты планы милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. ФСБ в преддверии форума обнародовала много секретных материалов о том, как японцы готовили бактериологическое и химическое оружие.
Комментариев: 0