Путин указал на важность итогов Хабаровского процесса для всего мира

Президент РФ Владимир Путин считает, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение. Он важен для сохранения исторической памяти, недопущения преступлений против человечества. Об этом говорится в приветствии, которое глава государства направил участникам форума. Зачитал послание начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков.

Путин отметил, что на Хабаровском процессе, как и на Нюрнбергском и Токийском, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну".

"Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года", — говорится в обращении Путина.

Глава государства отметил, что события тех лет обсуждаются на форуме на основе фактов и архивных материалов. Это "очень важно для сохранения исторической памяти", противодействия попыткам исказить события Второй мировой войны.