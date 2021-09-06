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Путин указал на важность итогов Хабаровского процесса для всего мира

Научно-практический форум, посвящённый этой теме, сегодня начался в Хабаровске. Среди организаторов Российское историческое общество, ФСБ, МИД РФ.

6 сентября, 02:11
<p>Подсудимые в ходе Хабаровского процесса 1949 года. Фото © Фонды Гродековского музея / Агентство <a href="https://todaykhv.ru/news/society/38249/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХКС</a></p>

Подсудимые в ходе Хабаровского процесса 1949 года. Фото © Фонды Гродековского музея / Агентство ХКС

Президент РФ Владимир Путин считает, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение. Он важен для сохранения исторической памяти, недопущения преступлений против человечества. Об этом говорится в приветствии, которое глава государства направил участникам форума. Зачитал послание начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков.

Путин отметил, что на Хабаровском процессе, как и на Нюрнбергском и Токийском, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну".

"Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года", — говорится в обращении Путина.

Глава государства отметил, что события тех лет обсуждаются на форуме на основе фактов и архивных материалов. Это "очень важно для сохранения исторической памяти", противодействия попыткам исказить события Второй мировой войны.

ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

Напомним, этот форум посвящён Хабаровскому процессу 1949 года. Тогда была поставлена юридическая точка во Второй мировой войне. В ходе того процесса были раскрыты планы милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. ФСБ в преддверии форума обнародовала много секретных материалов о том, как японцы готовили бактериологическое и химическое оружие.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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