Россиян предупредили о мошенничестве через лжесайты банков

Мошенники в России освоили схему "зеркальных" сайтов банков. Это ловушка для тех, кто пользуется личным кабинетом на порталах финансовых организаций, о чём рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Преступники создают сайт, который и адресом, и оформлением очень похож на настоящий банковский. Если человек попадает на такой, вводит логин и пароль от личного кабинета, то злоумышленники могут перехватить эти данные, войти в его реальный профиль на сайте банка. Как пояснили ТАСС в пресс-центре МВД, затем мошенник может перевести деньги своей жертвы, подключить услугу "мобильный банк" на свой номер.