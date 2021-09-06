Россиян предупредили о мошенничестве через лжесайты банков
Попасться на удочку мошенников можно, перепутав ресурс с настоящим. Преступники тогда получат доступ к счетам.
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Мошенники в России освоили схему "зеркальных" сайтов банков. Это ловушка для тех, кто пользуется личным кабинетом на порталах финансовых организаций, о чём рассказали в пресс-центре МВД РФ.
Преступники создают сайт, который и адресом, и оформлением очень похож на настоящий банковский. Если человек попадает на такой, вводит логин и пароль от личного кабинета, то злоумышленники могут перехватить эти данные, войти в его реальный профиль на сайте банка. Как пояснили ТАСС в пресс-центре МВД, затем мошенник может перевести деньги своей жертвы, подключить услугу "мобильный банк" на свой номер.
Ранее Лайф писал о том, что хакеры научились получать данные банковских карт через Telegram.
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