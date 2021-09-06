Минобороны решило увеличить в России число резервистов

Министерство обороны РФ сообщило о намерении увеличить численность резервистов в Российской армии. При этом в ведомстве не уточнили, о каком приросте идёт речь, а также каково количество таких военнообязанных сейчас.

"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Поводом для этого сообщения послужила информация, что резервисты переброшены на учение в Калининградскую область. Отмечается, что там они "совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину".

В военном ведомстве уточнили, что впервые резервисты стали привлекаться к "мероприятиям подготовки" с 2016 года. Теперь такие тренировки ежегодные.