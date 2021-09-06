Минобороны решило увеличить в России число резервистов
С 2016 года их стали привлекать к "мероприятиям подготовки". Так, сейчас они переброшены в Калининградскую область.
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Министерство обороны РФ сообщило о намерении увеличить численность резервистов в Российской армии. При этом в ведомстве не уточнили, о каком приросте идёт речь, а также каково количество таких военнообязанных сейчас.
"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", — отметили в пресс-службе военного ведомства.
Поводом для этого сообщения послужила информация, что резервисты переброшены на учение в Калининградскую область. Отмечается, что там они "совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину".
В военном ведомстве уточнили, что впервые резервисты стали привлекаться к "мероприятиям подготовки" с 2016 года. Теперь такие тренировки ежегодные.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии рассказали о подготовке НАТО к войне с Россией за Прибалтику. Именно такой сценарий отрабатывался на учениях альянса, к которым привлечено 30 тысяч военнослужащих из 25 стран.
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