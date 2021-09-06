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"Мы едем домой!": Сборная Аргентины покинула Бразилию после прерванного со скандалом матча

Игра продолжалась всего четыре минуты, после чего на поле появились полицейские и сотрудники санитарного ведомства.

6 сентября, 03:56

Фото © Twitter / Argentina

Сборная Аргентины по футболу отправилась на родину из Бразилии, где со скандалом был прерван их матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сообщение об этом появилось на странице команды в "Твиттере".

"Мы едем домой", — говорится в твите, который сопровождает фото футболистов на борту самолёта.

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Как отмечают местные СМИ, команда могла так срочно покинуть принимающую матч страну, чтобы не допустить ареста футболистов. Лайф рассказывал, что игру, которая началась в 22:00 мск 5 августа, приостановили, на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении гостями санитарных норм.

По данным портала G1, проблема в игроках английских клубов "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии, а также Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Они при въезде в Бразилию обманули службы санитарного контроля. Эти спортсмены не должны были посещать страну, так как подпадают под категорию тех, кто в течение последних 14 дней посещал Великобританию, Индию или ЮАР, где получили распространение новые мутации коронавируса. Лионель Месси было очень зол из-за решения властей Бразилии заявить о нарушении уже во время матча, а не в течение трёх дней, пока аргентинцы готовились к игре.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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