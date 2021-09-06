На Украине заявили о политике, приведшей страну к рабству и выживанию

Из-за пришедших к власти "прохиндеев" Украина сейчас на стадии выживания, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Как отметил политик, до 2014 года Киев получал дешёвый российский газ, экономика страны была стабильна.

"Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями Родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством", — отметил Кива в эфире телеканала NewsOne.

Такая "преступная", по мнению депутата, политика и вывела страну на грань выживания, уничтожила экономику и бюджет. Характеризуя ситуацию на Украине, Кива назвал её "предсмертными судорогами".

"Это заставило десять миллионов человек выехать из страны: собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб, который сегодня они получают в Европе", — высказался депутат.