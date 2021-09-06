Рэперша Cardi B родила второго ребёнка от Offset

Популярная американская рэперша Белкалис Марленис Альманзар, известная как Карди Би, теперь дважды мама. Она и её супруг Offset 4 сентября стали родителями наследника. О счастливом событии исполнительница рассказала в "Инстаграме", выложив фото из госпиталя.

В кадре Карди Би с любовью смотрит на новорождённого малыша, а рядом с ней голова к голове на сына глядит рэп-исполнитель Offset. Фото счастливой пары всего за час с момента публикации набрало почти шесть миллионов лайков. Фанаты поздравляют родителей с рождением ребёнка. Имя малыша пока не раскрывается.

Звёзды расписались в 2017 году спустя всего несколько месяцев после начала отношений. Семейная жизнь музыкантов текла в череде ссор, которые усугублялись расставаниями, но позже становилось известно о примирениях. Ровно год назад Карди Би снова объявила о расставании, однако потом передумала разводиться.

Напомним, о беременности Cardi B сообщила в июне, тут же выложив такое голое фото, что стало не до детей.