Сексологи рассказали о проблемах с либидо после коронавируса

У пациенток, перенёсших CoViD-19, может снизиться половое влечение. Об этом Ura.ru рассказал сексолог, сексопатолог, президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

"Среди своих пациенток я замечаю, что после перенесённого коронавируса, особенно в тяжёлой форме, у многих снижается половое влечение. Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов", — сказал психотерапевт.

Врач указал, что на фоне утраты обоняния при ковиде снижается возможность улавливать аромат противоположного пола. Этот факт опосредованно снижает сексуальное влечение. Как подчеркнул собеседник агентства, любое серьёзное заболевание ухудшает желание заниматься интимом и ослабляет половую сферу. Это объясняется тем, что природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает человека от размножения в сложный период.

"При коронавирусе мы только начинаем собирать информацию, и уже известно, что, например, у мужчин поражаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона, отвечающего, в свою очередь, за сексуальное влечение", — отметил Кульгавчук.

Сексолог Дмитрий Гарин заверил, что снижение либидо носит временный характер. По его словам, влечение зависит от количества энергии. А так как после болезни все силы уходят на восстановление организма, сексуальное желание появится, но уже после выздоровления. Он подчеркнул, что на человека влияют нарушенная биохимия в теле и сниженный гормональный фон.