42-летний стендап-комик Фил Джеррод умер от редкой формы рака

На 43-м году жизни скончался известный британский стендап-комик Фил Джеррод. Причиной смерти стало развитие редкой формы рака — саркомы. Об этом сообщило агентство талантов Off The Kerb на своей странице в "Твиттере".

По его данным, трагедия произошла ещё 4 сентября в доме артиста. Известно, что в последние минуты рядом с Джерродом находилась его супруга. Когда именно у комика обнаружили рак, не уточняется.

"Фил был для всех нас хорошим другом, невероятно добрым и талантливым человеком, которого забрали слишком рано. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать", — говорится в заявлении агентства.

Свои соболезнования под постом выразили знаменитые комики Ниш Кумар и Райс Джеймс. Они подчеркнули, что запомнят Джеррода как талантливого юмориста и просто прекрасного человека.