42-летний стендап-комик Фил Джеррод умер от редкой формы рака
Известно, что в последние минуты рядом с артистом находилась его супруга. Когда именно у него обнаружили онкологию, не уточняется.
Фил Джеррод. Фото © Instagram / romeshranga
На 43-м году жизни скончался известный британский стендап-комик Фил Джеррод. Причиной смерти стало развитие редкой формы рака — саркомы. Об этом сообщило агентство талантов Off The Kerb на своей странице в "Твиттере".
По его данным, трагедия произошла ещё 4 сентября в доме артиста. Известно, что в последние минуты рядом с Джерродом находилась его супруга. Когда именно у комика обнаружили рак, не уточняется.
"Фил был для всех нас хорошим другом, невероятно добрым и талантливым человеком, которого забрали слишком рано. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать", — говорится в заявлении агентства.
Свои соболезнования под постом выразили знаменитые комики Ниш Кумар и Райс Джеймс. Они подчеркнули, что запомнят Джеррода как талантливого юмориста и просто прекрасного человека.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Причина смерти актёра пока не называется. Однако известно, что он долгое время боролся с последствиями инсульта, который настиг артиста в 2001 году. За свою карьеру Бельмондо снялся более чем в 80 картинах. Среди выдающихся фильмов с участием артиста — "На последнем дыхании", "Безумный Пьеро", "Горит ли Париж?", "Вор", "Борсалино", "Весёлая Пасха" и другие.
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