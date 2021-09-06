На 89-м году жизни умер актёр Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката артиста. По его данным, Бельмондо "тихо скончался" в своём доме в Париже.

Жан-Поль Бельмондо был ярчайшим представителем французского кинематографа "новой волны" 60-х годов. Её началом традиционно считается выход в 1959 году фильма "На последнем дыхании" от режиссёра-дебютанта Жан-Люка Годара, в котором Бельмондо исполнил роль авантюриста Мишеля. Среди других выдающихся фильмов с участием артиста — "Безумный Пьеро", "Горит ли Париж?", "Вор", "Борсалино", "Весёлая пасха", "Баловень судьбы", "Великолепный", "Профессионал", "Ас из асов". Список далеко не полный — за свою карьеру он снялся более чем в 80 картинах.

В 2001 году Бельмондо перенёс инсульт и прекратил работу в театре и кино, но в 2008 году он вернулся на экраны, снявшись в фильме режиссёра Франсиса Юстера "Человек и его собака". В феврале 2015 года артист объявил о завершении карьеры. О личной жизни и творческом пути Жан-Поля Бельмондо подробнее читайте на uznayvse.ru.