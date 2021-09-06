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Россияне предпочитают кофе чаю, показал опрос

Среди любимых видов — растворимый и молотый. В целом более половины соотечественников тратят на горячие напитки до тысячи рублей ежемесячно.

6 сентября, 14:16

Фото © Shutterstock

Чай уступает кофе, если говорить о предпочтениях россиян относительно горячих напитков. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении Лайфа), которое провели онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" и исследовательская компания Research Me вместе с фирмой "Май" — производителем чая и кофе.

Опрос проводился в августе 2021 года, в нём приняло участие более 1500 человек по всей России. Предпочтения разделились практически поровну. Большинство россиян (64%) регулярно пьют кофе, а 54% респондентов указали, что часто пьют чай. 27% опрошенных любят лимонад и другие напитки.

Учёные выяснили, что три чашки кофе в сутки снижают риск смерти от инфаркта на 20%

Учёные выяснили, что три чашки кофе в сутки снижают риск смерти от инфаркта на 20%

46% любителей кофе признались в любви к растворимому напитку, 39% — к молотому, лишь 5% россиян пьют капсульный кофе.

Фанаты чая чаще выбирают классический чёрный (65%). На втором месте по популярности — зелёный, его употребляет около 19% респондентов. Реже всего россияне выбирают матчу — японский зелёный чай, растёртый в порошок, пьёт только 1% россиян. А фруктовые и травяные чаи выбирают 8 и 6% респондентов соответственно.

Названы смертельно опасные последствия употребления горячего чая

Названы смертельно опасные последствия употребления горячего чая

По данным отдела Brand Solutions "Сбермаркета", зелёный чай чаще выбирают жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Доля заказов в этих городах составляет почти 70% от всех заказов чая в городах-миллионниках. Чёрный предпочитают в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (доля 68%). При этом листовой чай больше всего любят в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Самаре. А пакетированный чай заказывают в 2,6 раза чаще, чем листовой.

Большинство россиян (41%) признались, что пьют чай без сахара, но со сладким десертом. У 49% чаеманов самое популярное лакомство — пирожное или торт, а 38% россиян согласятся пить чай с печеньем или зефиром. Около 6% респондентов посидят с кружкой чая в компании с ЗОЖ-десертами без сахара и глютена, а 9% москвичей готовы отказаться от сладкого в пользу здоровых перекусов без сахара.

Интересно, что по 17% россиян одинаково любят пить чай как без сахара и без сладкого, так и с сахаром и с сладким. А 7% россиян предпочитают английскую версию распития напитка — с молоком.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и старше 55 лет чаще выбирают чай, чем кофе. Исследователи предполагают, что такие результаты могут быть обусловлены привычками и отсутствием необходимости в бодрящем кофе. Те, кому от 25 до 54 лет, скорее выберут кофе, чем чай.

Большинство россиян (74%) наслаждаются чаем и кофе преимущественно дома — среди них больше женщин, чем мужчин. Представители сильной половины человечества чаще пьют напитки в офисе (22%), либо покупают в кофейнях (8% мужчин и 5% женщин). В кофейни чаще ходят люди от 25 до 34 лет.

Обычно в месяц у россиян на чай и кофе уходит до 1000 рублей, столько тратит 53% опрошенных. Только 2% респондентов тратят на напитки от 3000 рублей. Половина россиян сказали, что их устраивают цены на чай и кофе, но это зависит от марки. А 17% респондентов отметили, что стали реже покупать чай и кофе навынос, так как это для них слишком дорого.

Ранее врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом. В каком питье можно себе не отказывать, говорит доктор, так это в зелёном чае. Он поможет после CoViD-19 укрепить стенки сосудов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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