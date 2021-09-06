Россияне предпочитают кофе чаю, показал опрос

Чай уступает кофе, если говорить о предпочтениях россиян относительно горячих напитков. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении Лайфа), которое провели онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" и исследовательская компания Research Me вместе с фирмой "Май" — производителем чая и кофе.

Опрос проводился в августе 2021 года, в нём приняло участие более 1500 человек по всей России. Предпочтения разделились практически поровну. Большинство россиян (64%) регулярно пьют кофе, а 54% респондентов указали, что часто пьют чай. 27% опрошенных любят лимонад и другие напитки.

46% любителей кофе признались в любви к растворимому напитку, 39% — к молотому, лишь 5% россиян пьют капсульный кофе.

Фанаты чая чаще выбирают классический чёрный (65%). На втором месте по популярности — зелёный, его употребляет около 19% респондентов. Реже всего россияне выбирают матчу — японский зелёный чай, растёртый в порошок, пьёт только 1% россиян. А фруктовые и травяные чаи выбирают 8 и 6% респондентов соответственно.

По данным отдела Brand Solutions "Сбермаркета", зелёный чай чаще выбирают жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Доля заказов в этих городах составляет почти 70% от всех заказов чая в городах-миллионниках. Чёрный предпочитают в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (доля 68%). При этом листовой чай больше всего любят в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Самаре. А пакетированный чай заказывают в 2,6 раза чаще, чем листовой.

Большинство россиян (41%) признались, что пьют чай без сахара, но со сладким десертом. У 49% чаеманов самое популярное лакомство — пирожное или торт, а 38% россиян согласятся пить чай с печеньем или зефиром. Около 6% респондентов посидят с кружкой чая в компании с ЗОЖ-десертами без сахара и глютена, а 9% москвичей готовы отказаться от сладкого в пользу здоровых перекусов без сахара.

Интересно, что по 17% россиян одинаково любят пить чай как без сахара и без сладкого, так и с сахаром и с сладким. А 7% россиян предпочитают английскую версию распития напитка — с молоком.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и старше 55 лет чаще выбирают чай, чем кофе. Исследователи предполагают, что такие результаты могут быть обусловлены привычками и отсутствием необходимости в бодрящем кофе. Те, кому от 25 до 54 лет, скорее выберут кофе, чем чай.

Большинство россиян (74%) наслаждаются чаем и кофе преимущественно дома — среди них больше женщин, чем мужчин. Представители сильной половины человечества чаще пьют напитки в офисе (22%), либо покупают в кофейнях (8% мужчин и 5% женщин). В кофейни чаще ходят люди от 25 до 34 лет.

Обычно в месяц у россиян на чай и кофе уходит до 1000 рублей, столько тратит 53% опрошенных. Только 2% респондентов тратят на напитки от 3000 рублей. Половина россиян сказали, что их устраивают цены на чай и кофе, но это зависит от марки. А 17% респондентов отметили, что стали реже покупать чай и кофе навынос, так как это для них слишком дорого.