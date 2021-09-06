Стало известно, сколько "счастливых мамочек в декрете" закрывают детям лица смайлами на фото в Сети

В России всего 16% родителей используют приложения-фоторедакторы, чтобы спрятать лицо своего ребёнка и выложить фотографию в Сеть. Об этом свидетельствуют данные исследования компании ESET, международного разработчика антивирусного ПО. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

А больше четверти (26%) опрошенных спокойно делятся детскими фотографиями в Интернете, причём основной контингент этой группы — от 25 до 34 лет. Однако около трети респондентов (28%) никогда не публиковали изображения ребёнка в Сети, а 46% делали это всего несколько раз — по особо важным поводам.

Что касается причин такого решения, то 40% родителей скрывают лица детей из-за страха мошенников. По их мнению, фотографии могут использовать для шантажа или вымогательства. А 39% взрослых не публикуют изображения своих наследников во избежание сглаза. Кроме того, каждый пятый (21%) родитель-россиянин также переживает, что ребёнка могут начать преследовать, если увидят его фото в Сети.

Отмечается, что компания ESET провела социологическое исследование среди российских родителей, чтобы определить их главные страхи в сфере детской кибербезопасности. В онлайн-опросе приняло участие более 1000 родителей из городов-миллионников РФ.