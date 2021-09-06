Лавров призвал вернуть прежнее название городу его детства

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что подмосковному городу Ногинску, в котором прошло его детство, вернут историческое название Богородск. Речь об этом зашла на встрече министра с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, когда Лавров рассуждал о том, что для него Родина.

"Это родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников. Это, конечно, отчий дом. Я детство провёл под Москвой. Есть такой город Ногинск, который раньше назывался Богородск. И я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. И вроде бы руководство Московской области получает пожелания на сей счёт. Может быть, это сработает", — отметил глава МИД.

Сергей Лавров также рассказал, что в Ногинске у его семьи был дом, который, к сожалению, сгорел, и сейчас министр вместе с родственниками выкупил участок, чтобы построить такой же деревянный дом. В Ногинске похоронены дедушка и бабушка главы МИД РФ.

Богородском подмосковный город был до 1930 года, когда был переименован в Ногинск — в память о партийном и государственном деятеле Викторе Ногине.