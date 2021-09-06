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Лавров призвал вернуть прежнее название городу его детства

Там у его семьи был дом, который министр вместе с родственниками сейчас хочет восстановить.

6 сентября, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что подмосковному городу Ногинску, в котором прошло его детство, вернут историческое название Богородск. Речь об этом зашла на встрече министра с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, когда Лавров рассуждал о том, что для него Родина.

"Это родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников. Это, конечно, отчий дом. Я детство провёл под Москвой. Есть такой город Ногинск, который раньше назывался Богородск. И я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. И вроде бы руководство Московской области получает пожелания на сей счёт. Может быть, это сработает", — отметил глава МИД.

Сергей Лавров также рассказал, что в Ногинске у его семьи был дом, который, к сожалению, сгорел, и сейчас министр вместе с родственниками выкупил участок, чтобы построить такой же деревянный дом. В Ногинске похоронены дедушка и бабушка главы МИД РФ.

Богородском подмосковный город был до 1930 года, когда был переименован в Ногинск — в память о партийном и государственном деятеле Викторе Ногине.

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А ранее Сергей Лавров рассказал, как справляется с эмоциями во время важных заседаний и встреч. По словам дипломата, помогают ему в этом различные выражения, которые лучше всего произносить про себя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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