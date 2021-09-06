В Луганске открыли первый в Донбассе памятник доктору Лизе

На территории Луганской республиканской детской клинической больницы появился памятник врачу и основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке. Об этом сообщает агентство "Луганский информационный центр".

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Юлия Назаренко, депутаты Народного совета республики, а также представители международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" и настоятель луганского храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарёв. Бюст установили в рамках проекта "Аллея российской славы". Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков.

"Это первый в Донбассе памятник доктору Лизе. Для России это святое, светлое имя, пример для подражания. Человек, который трудился над образом Елизаветы Петровны, так удивительно проникся сердцем в её суть, что памятник получился как живой — Лиза улыбается. Она будет улыбаться вам, вашим детям и, наверное, приносить удачу вам всем в вашем нелёгком труде", — рассказала президент международной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.

В свою очередь, министр здравоохранения Пащенко отметила, что спасавшая несовершеннолетних Елизавета Глинка внесла неоценимый вклад в сохранение будущего поколения Донбасса. Пащенко также напомнила, что благодаря помощи, оказанной Министерством здравоохранения РФ, удалось спасти сотни жизней детей Луганска и всего региона.

Ранее бюст в память о Елизавете Глинке открыли в Подмосковье. Автор скульптуры — художник Салават Щербаков. Её установили у медцентра "Созвездие", где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети.