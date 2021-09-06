НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Луганске открыли первый в Донбассе памятник доктору Лизе

Бюст установили в рамках проекта "Аллея российской славы". Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков.

6 сентября, 13:27
<p>Фото © "<a href="https://lug-info.com/news/torzhestvennoe-otkrytie-byusta-doktora-lizy-sostoyalos-na-territorii-lrdkb-v-luganske" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Луганский информационный центр</a>"</p>

Фото © "Луганский информационный центр"

На территории Луганской республиканской детской клинической больницы появился памятник врачу и основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке. Об этом сообщает агентство "Луганский информационный центр".

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Юлия Назаренко, депутаты Народного совета республики, а также представители международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" и настоятель луганского храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарёв. Бюст установили в рамках проекта "Аллея российской славы". Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков.

В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

"Это первый в Донбассе памятник доктору Лизе. Для России это святое, светлое имя, пример для подражания. Человек, который трудился над образом Елизаветы Петровны, так удивительно проникся сердцем в её суть, что памятник получился как живой — Лиза улыбается. Она будет улыбаться вам, вашим детям и, наверное, приносить удачу вам всем в вашем нелёгком труде", — рассказала президент международной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.

В свою очередь, министр здравоохранения Пащенко отметила, что спасавшая несовершеннолетних Елизавета Глинка внесла неоценимый вклад в сохранение будущего поколения Донбасса. Пащенко также напомнила, что благодаря помощи, оказанной Министерством здравоохранения РФ, удалось спасти сотни жизней детей Луганска и всего региона.

Ранее бюст в память о Елизавете Глинке открыли в Подмосковье. Автор скульптуры — художник Салават Щербаков. Её установили у медцентра "Созвездие", где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети.

Доктор Лиза. Спасавшая жизни

Доктор Лиза. Спасавшая жизни

Напомним, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию с гуманитарным грузом. Всего на борту находилось 92 человека, включая артистов ансамбля имени Александрова. В катастрофе никто не выжил.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Подмосковье открыли первый в России памятник Доктору Лизе

17 марта, 14:46

В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

сегодня в 07:21
Life

Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

сегодня в 13:42

СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

сегодня в 13:33

Волочкова пошла вразнос после скандала с "туалетным фото" и показала себя абсолютно голой

сегодня в 13:39

Новости партнеров

Layer 1