В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой
Сейчас гранитный монумент хранится в Администрации Голосеевского района и в дальнейшем станет экспонатом "музея тоталитаризма".
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В Киеве демонтирован памятный знак дружбе столиц России и Украины. Об этом заявила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. По её словам, коммунальное предприятие выполнило соответствующее решение Киевсовета от 8 июля.
"Памятник дружбе с Москвой демонтирован", — написала она в "Фейсбуке".
Депутат заметила, что на снос не позвали представителей СМИ и не сообщали об этом в пресс-релизе. Также нет ни фотографий, ни видео с моментом демонтажа. По её словам, сейчас гранитный монумент отправлен на хранение в Администрацию Голосеевского района, в дальнейшем он станет экспонатом "музея тоталитаризма". Памятник установили в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского. На него неоднократно покушались вандалы, долгое время он был исписан краской.
А ранее в Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський". Он наиболее близок к старому языку Киевской Руси, считает советник главы офиса президента Владимира Зеленского.
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