В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

Депутат заметила, что на снос не позвали представителей СМИ и не сообщали об этом в пресс-релизе. Также нет ни фотографий, ни видео с моментом демонтажа. По её словам, сейчас гранитный монумент отправлен на хранение в Администрацию Голосеевского района, в дальнейшем он станет экспонатом "музея тоталитаризма". Памятник установили в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского. На него неоднократно покушались вандалы, долгое время он был исписан краской.