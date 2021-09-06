ФСБ задержала в Ингушетии сторонников ИГИЛ, готовивших теракты. Видео © ФСБ РФ

ФСБ задержала в Ингушетии четырёх сторонников ИГИЛ*, которые готовили в регионе теракты, в том числе нападения на правоохранителей.

Все задержанные — граждане РФ. Через Интернет они связались с членами террористической группировки, чтобы координировать подготовку к атакам. По данным ФСБ, боевики планировали нападения в том числе на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

При обысках у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, СВУ, компоненты и инструменты для их изготовления, обнаружена также переписка с координаторами из ИГИЛ.

В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела, они арестованы.

А ранее (3 сентября) в Туле сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки. В группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии. Они оказывали поддержку международной террористической организации, вербовали в неё своих соотечественников, а также занимались их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований.