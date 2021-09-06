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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 06:59

Подготовлен законопроект, закрепляющий понятие "геноцид народов СССР в годы войны"

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В Генпрокуратуре РФ также заявили о необходимости приравнять понятия реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма к экстремистской деятельности.

В России подготовили законопроект, нормативно закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Также стало известно, что по сей день прокуроры продолжают устанавливать детали преступлений, совершённых в годы Великой Отечественной войны. Так, например, сейчас Россия готовит обращения в суды для признания фактами геноцида инциденты против мирных жителей Брянской и Ростовской областей.

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Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости приравнять понятия реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма к экстремистской деятельности. Также предлагается увековечить и память народов СССР, которые подвергались истреблению в годы Второй мировой войны. Напомним, что нынешний закон распространяется только на лиц, погибших в сражениях.

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А ранее Лайф писал о том, что в СКР решили объединить в одно дела о зверствах нацистов. Туда войдут эпизоды по массовым убийствам в Крыму, под Ростовом-на-Дону и так далее.


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Наталья Исакова
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