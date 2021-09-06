Силы сопротивления опровергли заявление "Талибана" о взятии Панджшера

Фронт национального сопротивления (ФНС) опроверг заявление "Талибана"* о взятии провинции Панджшер. Об этом сказано в твиттере ФНС.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера — ложь", — говорится в записи.

Отмечается, что битва с боевиками и их сообщниками будет продолжаться, "пока не восстановятся справедливость и свобода", ведь силы сопротивления находятся на всех стратегических позициях по всей долине.

При этом командир отряда сопротивления рассказал Лайфу, что удары по Панджшеру накануне вечером якобы наносил Пакистан. Он также опроверг нам информацию о взятии провинции талибами.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.