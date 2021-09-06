Упавший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 подняли на берег
У винтокрылого судна отсутствует передняя часть, также видны заметные повреждения фюзеляжа.
Фото © Соцсети
Упавший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 подняли на берег. Видео © Кроноцкий заповедник
Спасатели смогли поднять на берег вертолёт Ми-8, который потерпел крушение 12 августа, упав в Курильское озеро. Об этом сообщает региональный главк МЧС по Камчатскому краю.
Винтокрылое судно подняли из воды и вытащили на берег. После этого планируется его транспортировка в Петропавловск-Камчатский. Как видно на кадрах, у вертолёта сломаны винты и отсутствует передняя часть. Также видны многочисленные повреждения фюзеляжа.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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