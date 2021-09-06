Упавший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 подняли на берег

Спасатели смогли поднять на берег вертолёт Ми-8, который потерпел крушение 12 августа, упав в Курильское озеро. Об этом сообщает региональный главк МЧС по Камчатскому краю.

Винтокрылое судно подняли из воды и вытащили на берег. После этого планируется его транспортировка в Петропавловск-Камчатский. Как видно на кадрах, у вертолёта сломаны винты и отсутствует передняя часть. Также видны многочисленные повреждения фюзеляжа.