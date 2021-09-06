НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Скоропостижно скончался недавно назначенный посол Германии в Китае

Яну Хеккеру было 54 года. Внешнеполитическое ведомство не раскрывает причину внезапной смерти дипломата.

6 сентября, 04:54
<p>Ян Хеккер. Фото © Правительство Германии</p>

Ян Хеккер. Фото © Правительство Германии

Недавно назначенный на должность посла Германии в Китае Ян Хеккер скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае профессора Яна Хеккера. Сейчас наши мысли о его семье и близких", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Умер народный артист СССР Игорь Ойстрах

Умер народный артист СССР Игорь Ойстрах

Ян Хеккер также был внешнеполитическим советником канцлера Германии. Причину его смерти в ведомстве не раскрывают.

А ранее стало известно о кончине обладателя семи премий "Эмми" актёра Эдварда Аснера. Он умер в возрасте 91 года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"О претензиях забудут": Политолог пояснил, когда ФРГ откажется от решения суда по "Северному потоку – 2"

сегодня в 01:08

В Китае более 5 тысяч человек эвакуировано из-за аварии на дамбе

4 сентября, 11:02

"Последний оплот": "Талибан" заявил о полном захвате провинции Панджшер

сегодня в 04:26

Упавший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 подняли на берег

сегодня в 05:50

Минздрав может признать альтернативные схемы лечения коронавируса

сегодня в 05:19

Новости партнеров

Layer 1