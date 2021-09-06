Скоропостижно скончался недавно назначенный посол Германии в Китае

Недавно назначенный на должность посла Германии в Китае Ян Хеккер скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае профессора Яна Хеккера. Сейчас наши мысли о его семье и близких", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ян Хеккер также был внешнеполитическим советником канцлера Германии. Причину его смерти в ведомстве не раскрывают.