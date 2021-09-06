Скоропостижно скончался недавно назначенный посол Германии в Китае
Яну Хеккеру было 54 года. Внешнеполитическое ведомство не раскрывает причину внезапной смерти дипломата.
Ян Хеккер. Фото © Правительство Германии
Недавно назначенный на должность посла Германии в Китае Ян Хеккер скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае профессора Яна Хеккера. Сейчас наши мысли о его семье и близких", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ян Хеккер также был внешнеполитическим советником канцлера Германии. Причину его смерти в ведомстве не раскрывают.
А ранее стало известно о кончине обладателя семи премий "Эмми" актёра Эдварда Аснера. Он умер в возрасте 91 года.
Комментариев: 0