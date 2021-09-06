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"Последний оплот": "Талибан" заявил о полном захвате провинции Панджшер

Лидер сопротивления на фоне боёв за горный регион предлагал переговоры, однако противник от них отказался.

6 сентября, 04:26
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее в августе власть в Афганистане, теперь сообщило о взятии под контроль последней не занятой им провинции — Панджшер. Об этом говорится на странице представителя талибов в "Твиттере".

"Последний оплот... провинция Панджшер была полностью захвачена", — сообщил Забихулла Муджахид.

По его словам, "часть повстанцев в провинции потерпела поражение, а остальные обратились в бегство". Представитель движения заверил, что "Талибан" не намерен подвергать жителей региона какому-либо давлению.

Талибы отказались вести переговоры с сопротивлением в Панджшере

Талибы отказались вести переговоры с сопротивлением в Панджшере

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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