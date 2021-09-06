Камера в Петербурге сняла, как легковушка сбила двух человек на зебре
Обошлось без жертв, однако мужчина и женщина получили серьёзные травмы. Их забрала бригада скорой помощи.
Камера в Петербурге сняла, как легковушка сбила двух человек на зебре. Видео © LiFE
В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Маршала Захарова легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе. Судя по видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении Лайфа, удар был достаточно сильным. Мужчину и женщину отбросило на несколько метров.
По нашим данным, обошлось без жертв. Пострадавших отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговые травмы и переломы. Согласно предварительной версии, водитель не заметил пешеходов.
Ранее Лайф также рассказывал, что москвич на "лексусе" сбил 12-летнего мальчика на самокате. Ребёнок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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