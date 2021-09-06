Камера в Петербурге сняла, как легковушка сбила двух человек на зебре. Видео © LiFE

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Маршала Захарова легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе. Судя по видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении Лайфа, удар был достаточно сильным. Мужчину и женщину отбросило на несколько метров.