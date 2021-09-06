Минздрав может признать альтернативные схемы лечения коронавируса

Альтернативные схемы лечения коронавируса могут быть добавлены в новую версию методических рекомендаций Минздрава. Также туда планируют включить недавно зарегистрированные препараты. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Фисенко заявил и о возможности включения препаратов офф-лейбл, то есть тех, в инструкциях которых не указано, что они помогают от ковида, однако подтверждения этого есть в зарубежных источниках.