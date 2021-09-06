В МВД раскрыли самые частые причины отказа во въезде иностранцам в Россию

Отмечается, что она была основной как в 2021-м, так и в другие годы. Кроме того, часто иностранцы получали отказ из-за превышения установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания. В ведомстве напомнили, что законодательство России предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.