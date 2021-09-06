В МВД раскрыли самые частые причины отказа во въезде иностранцам в Россию
Всего законодательство страны предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Самой частой причиной отказа во въезде мигрантов в Россию стали многократные административные правонарушения. Об этом сообщили в МВД РФ, передаёт РИА "Новости".
Отмечается, что она была основной как в 2021-м, так и в другие годы. Кроме того, часто иностранцы получали отказ из-за превышения установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания. В ведомстве напомнили, что законодательство России предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.
А ранее стало известно, что "Яндекс" примет участие в пилотном проекте чартерного поезда для мигрантов. Их планируется централизованно ввозить для закрытия дефицита в стране.
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