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В МВД раскрыли самые частые причины отказа во въезде иностранцам в Россию

Всего законодательство страны предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.

6 сентября, 06:49
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Самой частой причиной отказа во въезде мигрантов в Россию стали многократные административные правонарушения. Об этом сообщили в МВД РФ, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что она была основной как в 2021-м, так и в другие годы. Кроме того, часто иностранцы получали отказ из-за превышения установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания. В ведомстве напомнили, что законодательство России предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.

Мигрантам в России придётся получать карты с чипами о дактилоскопии

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А ранее стало известно, что "Яндекс" примет участие в пилотном проекте чартерного поезда для мигрантов. Их планируется централизованно ввозить для закрытия дефицита в стране.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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