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На Красной площади прошла церемония чествования паралимпийской сборной России

На Играх в Токио наша команда завоевала рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

6 сентября, 13:13
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На Красной площади в Москве прошло чествование паралимпийской сборной России, вернувшейся с Игр в Токио. В ходе церемонии пловчиха Валерия Шабалина, завоевавшая на соревнованиях три золотые медали, подняла национальный флаг, после чего прозвучал гимн страны.

Наши спортсмены выступили на Паралимпиаде после перерыва в девять лет. На Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро сборную не допустили.

"Готовились долгие девять лет, было непросто делать это в период жёстких ограничений. Вы показали, что вы герои, мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для всех нас, примером того, что никогда нельзя сдаваться", — заявил со сцены министр спорта России Олег Матыцин.

Российских паралимпийцев триумфально встретили в Шереметьево

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В общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, завоевавшая 96 золотых наград (всего 207). У ставших вторыми британских спортсменов 41 медаль высшей пробы (всего 124). Команда США расположилась на третьей позиции — 37 золотых медалей (всего 104).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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