Тренер женской сборной России по гандболу ушёл в отставку после поражения в финале Олимпиады

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил об уходе Алексея Алексеева с поста главного тренера женской сборной страны. Об этом он рассказал журналистам.

"Алексеева мы поблагодарили, контракт с ним закончен и не будет продлён. Он уведомлён о том, что он не будет продолжать работу со сборной. Идём на серьёзное обновление команды. Настроены и на более молодого кандидата. Есть несколько соискателей, но выбор пока не сделан", — отметил Шишкарёв.

На Олимпиаде в Токио российские гандболистки не смогли защитить титул олимпийских чемпионок, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро. В финале нашли спортсменки уступили Франции со счётом 25:30.

"Для нас и для исполкома есть дедлайн. Сделаем это к исполкому 29 сентября. Объявим и обновлённый расширенный состав сборной, и имя главного тренера команды. Не исключаем вариант, что на чемпионате мира будет исполняющий обязанности", — добавил президент ФГР.