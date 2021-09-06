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Тренер женской сборной России по гандболу ушёл в отставку после поражения в финале Олимпиады

В решающем матче на Играх в Токио наша команда уступила француженкам со счётом 25:30.

6 сентября, 10:35
<p>Фото © Федерация гандбола России</p>

Фото © Федерация гандбола России

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил об уходе Алексея Алексеева с поста главного тренера женской сборной страны. Об этом он рассказал журналистам.

"Алексеева мы поблагодарили, контракт с ним закончен и не будет продлён. Он уведомлён о том, что он не будет продолжать работу со сборной. Идём на серьёзное обновление команды. Настроены и на более молодого кандидата. Есть несколько соискателей, но выбор пока не сделан", — отметил Шишкарёв.

На Олимпиаде в Токио российские гандболистки не смогли защитить титул олимпийских чемпионок, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро. В финале нашли спортсменки уступили Франции со счётом 25:30.

Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Последняя медаль: Женская сборная России по гандболу проиграла Франции и взяла серебро на Олимпиаде в Токио

"Для нас и для исполкома есть дедлайн. Сделаем это к исполкому 29 сентября. Объявим и обновлённый расширенный состав сборной, и имя главного тренера команды. Не исключаем вариант, что на чемпионате мира будет исполняющий обязанности", — добавил президент ФГР.

Алексеев с 2016 года входил в тренерский штаб сборной России. В 2020-м он возглавил национальную команду после отставки испанского специалиста Амброса Мартина.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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