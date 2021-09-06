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Глава Минспорта назвал успешным выступление сборной России на Олимпиаде в Токио

Напомним, наша команда стала пятой в общем зачёте, завоевав 71 медаль.

6 сентября, 10:02
<p>Фото © Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images</p>

Фото © Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин назвал успешным выступление спортсменов сборной России на Олимпийских играх в Токио.

"Общая оценка признана успешной. Были сложные условия подготовки, это бесценный опыт. В ближайшее время состоятся заседания экспертного совета по всем видам. Надеемся, что полученный опыт будет использован для успешной подготовки к Парижу-2024", — отметил Матыцин.

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Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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