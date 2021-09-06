Глава Минспорта назвал успешным выступление сборной России на Олимпиаде в Токио

"Общая оценка признана успешной. Были сложные условия подготовки, это бесценный опыт. В ближайшее время состоятся заседания экспертного совета по всем видам. Надеемся, что полученный опыт будет использован для успешной подготовки к Парижу-2024", — отметил Матыцин.