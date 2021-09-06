"Аня просилась в декретный отпуск ещё год назад. Мы её все уговаривали поиграть ещё год, он сложился для неё очень непросто, были травмы. Она великий спортсмен и очень сильный человек, превозмогая все свои травмы, отпахала на сборах… Я ей верю на 100%. Она взяла паузу — это её желание стать мамой. Дай бог, чтобы всё получилось. С удовольствием погуляем на крестинах её ребёнка. Сопутствующее: усталость, выжженность — это не может не отражаться. Она не говорила, что не вернётся в гандбол", — подчеркнул Шишкарёв.