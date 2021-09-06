"Великий спортсмен": Лучшая гандболистка Олимпиады в Токио пообещала продолжить карьеру после паузы
Напомним, на Играх в японской столице наша команда заняла второе место, уступив в финале Франции.
Фото © ТАСС / ЕРА / HIROSHI YAMAMURA
Лучший игрок гандбольного турнира Олимпиады в Токио, россиянка Анна Вяхирева пообещала вернуться в большой спорт после паузы в карьере. Об этом журналистам рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.
"Аня просилась в декретный отпуск ещё год назад. Мы её все уговаривали поиграть ещё год, он сложился для неё очень непросто, были травмы. Она великий спортсмен и очень сильный человек, превозмогая все свои травмы, отпахала на сборах… Я ей верю на 100%. Она взяла паузу — это её желание стать мамой. Дай бог, чтобы всё получилось. С удовольствием погуляем на крестинах её ребёнка. Сопутствующее: усталость, выжженность — это не может не отражаться. Она не говорила, что не вернётся в гандбол", — подчеркнул Шишкарёв.
Напомним, на Олимпиаде в Токио российские гандболистки уступили в финале Франции и взяли серебряные медали. При этом лучшим игроком турнира признали нашу Анну Вяхиреву.
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