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Историк "императорским" аргументом разрешил спор о Петербурге и Питере

Более короткое название, которое многим режет слух, появилось ещё в XVIII веке — сам Пётр I использовал его в переписке.

6 сентября, 13:02

Фото © ТАСС / Леонид Жуков

30 лет назад городу на Неве было возвращено историческое имя Санкт-Петербург. Секрет появления альтернативных названий Северной столицы раскрыл директор института истории и социальных наук университета имени Герцена Роман Соколов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Напомним, 12 июня 1991 года более половины горожан (54%) проголосовали за переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. Роман Соколов подчеркнул, что в тот день был не референдум, а опрос, то есть решение о возвращении исторического названия оставалось за властями. Уже 6 сентября того же года вышел указ Президиума Верховного Совета о возвращении городу на Неве его исторического названия.

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Тогда на обсуждения выносились и другие варианты, отметил собеседник телеканала. Сторонники более короткого названия предлагали наречь Ленинград Петербургом, аргументируя свою позицию тем, что в XIX веке Северную столицу называли именно так.

"Название нашего города с момента основания — Санкт-Петербург. И оно оставалось таковым до 1914 года. Другое дело, что в обиходе, естественно, в том числе и в деловой документации, использовалось укороченное название. Это вполне нормальная практика", — уточнил историк.

Ещё более короткое название Питер, которое многим режет слух, появилось в XVIII веке, указал специалист. Пётр I использовал его в переписке, привёл Соколов "императорский аргумент".

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"Сейчас, с позиции прожитых лет, я думаю, что большинство горожан согласны с переименованием 91-го. Это ни в коем случае не умаляет свершений, которые были в ленинградский период. Но это не отменяет, что историческое название города — Санкт-Петербург", — заключил эксперт.

Ранее россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. На первом месте оказалась Северная столица, Москву определили на второе.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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