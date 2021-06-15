Ровно 30 лет назад на референдуме было принято решение о возвращении Ленинграду прежнего названия — Санкт-Петербург. Своими воспоминаниями о том времени с газетой "Петербургский дневник" поделилась вдова экс-мэра города, сенатор Людмила Нарусова.

Летом 12 июня 1991 года в новостной повестке жителей города на Неве были не только выборы президента, но и переименование Ленинграда в Петербург. В начале девяностых имя Ленина оставалось иконой, которую нельзя было трогать, вспоминает Нарусова.

"Это были очень трудные времена, потому что в Смольном ещё действовал обком Коммунистической партии Советского Союза и вся пропагандистская мощь была направлена на то, чтобы сохранить имя Ленина в названии нашего города," — рассказывает сенатор.

По её словам, у Анатолия Собчака на тот момент была большая поддержка в лице патриарха Алексия Второго. В то время во многих городских соборах говорилось, что название города должно быть таким, какое ему "дано в крещенской купели", вспоминает Нарусова.

"Наш город родился с именем Санкт-Петербург. Причём в ту пору многие люди ошибочно думали, что Петербург назван в честь Петра Первого, а не Святого Петра. И на этом спекулировали коммунисты, уверяя, что Ленин гораздо важнее императора", — говорит Людмила Нарусова.

Она вспоминает, что патриарх активно просвещал прихожан, рассказывая, что отказываться от имени своего покровителя — тяжкий грех. Накануне голосования о переименовании мнения в городе разделились поровну. Тогда Людмила Нарусова вместе со своим коллегой, историком Александром Марголисом, написала статью. Опубликовать её решилась на первой полосе только газета "Вечерний Ленинград" под названием "Великий город под именем?..". Пример, который привела в статье Нарусова, по её словам, на многих подействовал.

"Представьте, середина блокады, и вдруг жители города — истощённые, без всякой надежды, но великие духом — обратились с инициативой к властям вернуть улицам и площадям Ленинграда исторические названия. И в 1944 году Невский проспект, который назывался до этого проспектом 25-летия Октября, стал снова Невским, площадь Урицкого снова стала Дворцовой. Марсово Поле вернуло своё имя, хотя называлось до этого некоторое время площадью Жертв Революции. Получалось, что в самый разгар блокады горожанам понадобилось вернуться к историческим корням, и, как ни странно, власть согласилась. А это в свою очередь дало городу новое дыхание", — вспоминает сенатор.