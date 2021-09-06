В Балтийском море завершена сварка последней трубы "Северного потока – 2"

Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" завершили сварку последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте оператора Nord Stream 2 AG.

"После чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", — сказано в записи.

Отмечается, что следующим шагом станет стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

А ранее Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2". Согласно оценке "Газпрома", по газопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа.