НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Балтийском море завершена сварка последней трубы "Северного потока – 2"

Специалистам осталось состыковать немецкую и датскую секции газопровода, а затем провести пусконаладочные работы.

6 сентября, 12:50
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" завершили сварку последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте оператора Nord Stream 2 AG.

"После чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", — сказано в записи.

Отмечается, что следующим шагом станет стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

А ранее Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2". Согласно оценке "Газпрома", по газопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа.

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

сегодня в 12:05

В Крыму резко ответили на требование США освободить подозреваемых в повреждении газопровода

сегодня в 09:19

В Луганске открыли первый в Донбассе памятник доктору Лизе

сегодня в 13:27

СМИ: "Краснодар" пытается найти новую команду воспитаннику клуба Сулейманову

сегодня в 13:33

Волочкова пошла вразнос после скандала с "туалетным фото" и показала себя абсолютно голой

сегодня в 13:39

Новости партнеров

Layer 1