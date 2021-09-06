В Балтийском море завершена сварка последней трубы "Северного потока – 2"
Специалистам осталось состыковать немецкую и датскую секции газопровода, а затем провести пусконаладочные работы.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" завершили сварку последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте оператора Nord Stream 2 AG.
"После чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", — сказано в записи.
Отмечается, что следующим шагом станет стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.
А ранее Минэнерго назвало сроки начала поставок газа по "Северному потоку – 2". Согласно оценке "Газпрома", по газопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа.
Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.
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