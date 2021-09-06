Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней
Такие же заявления ранее делали председатель правления "Газпрома" и экс-глава OMV.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Газопровод "Северный поток – 2" почти готов, начало его работы запланировано в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Он достроен будет через несколько дней, работать начнёт", — сказал Лавров.
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Ранее о скором завершении строительства "Северного потока – 2" сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Также уверенность в этом выразил бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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