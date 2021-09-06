НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

Такие же заявления ранее делали председатель правления "Газпрома" и экс-глава OMV.

6 сентября, 12:05
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод "Северный поток – 2" почти готов, начало его работы запланировано в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнёт", — сказал Лавров.

"О претензиях забудут": Политолог пояснил, когда ФРГ откажется от решения суда по "Северному потоку – 2"

"О претензиях забудут": Политолог пояснил, когда ФРГ откажется от решения суда по "Северному потоку – 2"

Ранее о скором завершении строительства "Северного потока – 2" сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Также уверенность в этом выразил бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях

3 сентября, 10:18

В Крыму резко ответили на требование США освободить подозреваемых в повреждении газопровода

сегодня в 09:19

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

сегодня в 11:14

"Иногда лучше жевать, чем говорить": Спикер Верховной рады раскритиковал идею переименования страны в Русь-Украину

сегодня в 12:20

"Яндекс" обвинили в использовании чужой идеи при разработке технологи перевода видео

сегодня в 12:15

Новости партнеров

Layer 1