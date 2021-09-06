Голикова: Почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста

Почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на VI Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в сочинском парке науки и искусства "Сириус". 80% умерших, по данным вице-премьера, составляют мужчины.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в Российской Федерации почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения", — уточнила она.

Голикова добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от ковида за июль. Оказалось, что у 38 922 пациентов инфекция стала основной причиной гибели, в 4844 случаях вирус был сопутствующим заболеванием и не повлиял на наступление смерти.