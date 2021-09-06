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Голикова: Почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста

80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.

6 сентября, 12:01

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на VI Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в сочинском парке науки и искусства "Сириус". 80% умерших, по данным вице-премьера, составляют мужчины.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в Российской Федерации почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения", уточнила она.

Голикова добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

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Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от ковида за июль. Оказалось, что у 38 922 пациентов инфекция стала основной причиной гибели, в 4844 случаях вирус был сопутствующим заболеванием и не повлиял на наступление смерти.

Лайф уже писал, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, но "пики" смертности у мужчин и женщин приходятся на разные периоды. По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на десять лет меньше прекрасной половины человечества. Так, в 2019 году мужчины чаще всего умирали в 65–69 лет. В этом возрасте ушло из жизни 123,7 тысячи человек мужского пола. Самый "смертоносный" для российских женщин период по итогам прошлого года — 80–84 года. В этом возрасте умерло 185 тысяч россиянок. Главными причинами смертности в РФ остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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