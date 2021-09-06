Певица Азиза заступилась за своего итальянского мужа Алессандро Лортэ, который на самом деле оказался Александром Соколовым из Липецка, переехавшим в Италию после инцидента с его отцом.

"Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю всё об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, её младший сын Кирилл, его супруга, их дочь", — приводит слова исполнительницы "Собеседник".

Она призналась, что также знает о человеке, который воспитывал Александра и Кирилла в Италии. Сам возлюбленный 57-летней певицы рассказал ей трагическую историю из детства. Оказалось, что биологический отец парня хотел убить его мать после развода и нанёс ей восемь ножевых ранений, однако женщину удалось спасти. Сейчас у Азизы и Людмилы доверительные отношения, а того мужчину семья вычеркнула из своей жизни.

Кроме того, артистка поделилась, что в скором времени они с супругом улетают в Италию, где снова планируют сыграть свадьбу в "очень красивом месте".