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"Я чувствую, где фальшь": Азиза раскрыла тайну мужа лжеитальянца и его родственников

Уже в скором времени пара отправится на Апеннины, чтобы вновь сыграть свадьбу.

6 сентября, 11:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS_YaBZohB-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azizamuhamedova</a></p>

Фото © Instagram / azizamuhamedova

Певица Азиза заступилась за своего итальянского мужа Алессандро Лортэ, который на самом деле оказался Александром Соколовым из Липецка, переехавшим в Италию после инцидента с его отцом.

"Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю всё об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, её младший сын Кирилл, его супруга, их дочь", — приводит слова исполнительницы "Собеседник".

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Она призналась, что также знает о человеке, который воспитывал Александра и Кирилла в Италии. Сам возлюбленный 57-летней певицы рассказал ей трагическую историю из детства. Оказалось, что биологический отец парня хотел убить его мать после развода и нанёс ей восемь ножевых ранений, однако женщину удалось спасти. Сейчас у Азизы и Людмилы доверительные отношения, а того мужчину семья вычеркнула из своей жизни.

Кроме того, артистка поделилась, что в скором времени они с супругом улетают в Италию, где снова планируют сыграть свадьбу в "очень красивом месте".

"Сидела в луже крови". Азиза рассказала о жутком происшествии в пятницу, 13-го

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А ранее солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь. Она призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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