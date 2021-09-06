WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов и планшетов
Представители мессенджера рекомендуют во избежание неприятных ситуаций перейти на устройство из списка поддерживаемых или сохранить историю чатов на будущее.
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Мессенджер WhatsApp прекратит поддержку устаревших смартфонов на базе IOS и Android. Об этом свидетельствуют обновлённые данные о требованиях к устройствам, которые опубликовала компания.
Отмечается, что с 1 ноября 2021 года WhatsApp перестанет поддерживать телефоны, на которых установлена последняя операционная система Android 4.0.4 или старее. При этом приложение продолжит работу на устройствах, если смартфоны способны принимать СМС или звонки во время процесса подтверждения номера. А владельцы iPhone смогут продолжить пользоваться мессенджером, если на их устройстве установлена iOS 10 или новее.
Кроме того, к счастливчикам относятся и владельцы планшетов Android с активной SIM-картой. Но если устройство работает в Сети только через подключение к Wi-Fi, то в список поддерживаемых оно не попадает. Вместе с тем компания WhatsApp рекомендует "перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до даты перехода".
Ранее разработчики WhatsApp обрадовали пользователей, что в приложении появится новая функция исчезающих сообщений. Большинство пользователей из России смогут испытать новую опцию только через несколько месяцев в связи с её долгим тестированием.
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