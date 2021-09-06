В Челябинске отказались менять неоднозначный логотип ко Дню города, поднятый на смех жителями
Горожане восприняли афишу совсем не так, как ожидали местные власти, потратившие на её разработку около 800 тысяч рублей. Памятные цифры суровые уральцы прочитали по-своему, разглядев послание — sosi.
Фото © VK / Регион-74 | Челябинск
Представитель пресс-службы Администрации Челябинска сообщил в беседе с Лайфом, что логотип к 285-летию города, в котором горожане увидели надпись "Соси" и высмеяли, останется без изменений.
"Нет, менять мы его не будем. Люди уже его (логотип. — Прим. Лайфа) почему-то неправильно восприняли", — заявили нам в городской администрации.
Ранее издание "Подъём" писало, что на афише дизайнеры пытались совместись числа 285 и 2021. Однако выбранная разработчиками стилистика не позволила отразить задумку однозначно. И вместо чисел горожане прочитали в логотипе слово "Соси". А ведь местные власти потратили на создание этой афиши не менее 800 тысяч рублей.
Ранее в Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський". Он наиболее близок к старому языку Киевской Руси, считает советник главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского.
Комментариев: 0