В Челябинске отказались менять неоднозначный логотип ко Дню города, поднятый на смех жителями

Представитель пресс-службы Администрации Челябинска сообщил в беседе с Лайфом, что логотип к 285-летию города, в котором горожане увидели надпись "Соси" и высмеяли, останется без изменений.

"Нет, менять мы его не будем. Люди уже его (логотип. — Прим. Лайфа) почему-то неправильно восприняли", — заявили нам в городской администрации.

Ранее издание "Подъём" писало, что на афише дизайнеры пытались совместись числа 285 и 2021. Однако выбранная разработчиками стилистика не позволила отразить задумку однозначно. И вместо чисел горожане прочитали в логотипе слово "Соси". А ведь местные власти потратили на создание этой афиши не менее 800 тысяч рублей.