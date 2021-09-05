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15 ужасных тату, которые превратились в произведения искусства, когда на помощь пришёл профессионал

Когда подростки приходят к родителям с идеей сделать тату, взрослые всегда отговаривают их — на всю жизнь же! Что ж, избавиться от наколки сложно... но как минимум подправить её можно всегда.

5 сентября, 15:00

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Пикачу не очень умеет рисовать, получается"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Просто… Вау!"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Я впечатлён, что тату-художнику всё-таки удалось спасти этот партак"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Мне нравилась и первая версия, но то, что с ней сделал второй тату-мастер — это что-то невероятное"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Вау! Вот это разница…"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Едва ли кто-то поспорит, что это отличная переделка"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Ну и кто такая Мэри?! Я влюблён в Мардж Симпсон"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Мне нужно было срочно избавляться от этого орла. Не представляете, как я довольна результатом"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Не понимаю, о чём я думал, когда делал логотип Супермена"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Просто "небольшая" коррекция"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Если уж даже это смогли перекрыть, то и любую другую татуировку тоже можно замаскировать"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Как и не было ничего. Пиноккио-зомби встал как влитой"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Павлинья трансформация от Уитни из салона Boss Tattoos в Калгари, Канада"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Спустя годы я всё-таки осознала свою ошибку. Благо у меня был шанс всё исправить, и я им воспользовалась"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Шикарная работа. Вряд ли кто-то даже заподозрит, что это перекрытая тату"

Фото © Reddit / FixedTattoos

Фото © Reddit / FixedTattoos

Ещё больше примеров — в сабреддите FixedTattoos (исправленные татуировки).

10 работ тату-мастера, на которые он тратит по несколько часов, а кажется, что это просто наклейки

10 работ тату-мастера, на которые он тратит по несколько часов, а кажется, что это просто наклейки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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