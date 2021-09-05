15 ужасных тату, которые превратились в произведения искусства, когда на помощь пришёл профессионал
Когда подростки приходят к родителям с идеей сделать тату, взрослые всегда отговаривают их — на всю жизнь же! Что ж, избавиться от наколки сложно... но как минимум подправить её можно всегда.
"Пикачу не очень умеет рисовать, получается"
"Просто… Вау!"
"Я впечатлён, что тату-художнику всё-таки удалось спасти этот партак"
"Мне нравилась и первая версия, но то, что с ней сделал второй тату-мастер — это что-то невероятное"
"Вау! Вот это разница…"
"Едва ли кто-то поспорит, что это отличная переделка"
"Ну и кто такая Мэри?! Я влюблён в Мардж Симпсон"
"Мне нужно было срочно избавляться от этого орла. Не представляете, как я довольна результатом"
"Не понимаю, о чём я думал, когда делал логотип Супермена"
"Просто "небольшая" коррекция"
"Если уж даже это смогли перекрыть, то и любую другую татуировку тоже можно замаскировать"
"Как и не было ничего. Пиноккио-зомби встал как влитой"
"Павлинья трансформация от Уитни из салона Boss Tattoos в Калгари, Канада"
"Спустя годы я всё-таки осознала свою ошибку. Благо у меня был шанс всё исправить, и я им воспользовалась"
"Шикарная работа. Вряд ли кто-то даже заподозрит, что это перекрытая тату"
Ещё больше примеров — в сабреддите FixedTattoos (исправленные татуировки).
WOW-news
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