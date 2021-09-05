Работник похоронного бюро ответил на самые каверзные вопросы, которые вы постеснялись бы спросить
Смерть до сих пор остаётся одной из самых табуированных тем, из-за чего она окружена множеством мифов. Гробовщик и похоронных дел мастер ответил на самые распространённые жуткие и не очень вопросы.
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За годы работы со смертью и похоронами Виктор Суини выслушал сотни вопросов, которые люди просто боялись ему задавать. На своём YouTube-канале мужчина собрал самые странные из них и ответил, не скрывая даже самых неприглядных аспектов этой щепетильной темы.
"Когда умирает человек, носящий контактные линзы, ему их вынимают?"
"Да, я всегда снимаю контактные линзы, потому что одна из вещей, которые нам нужно сделать, — закрыть рот и глаза умершему. Для этих целей у нас даже есть специальное устройство".
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"Когда я умру, съест ли меня моя кошка?"
"Я не раз слышал о подобном от своих коллег. Кошки вообще всеядные — они могут приспособиться к чему угодно".
"Важный вопрос. Что вы делаете с людьми, которые весят этак килограммов под двести? Они влезают в гробы, или вы делаете для них специальные? Никакой фэтфобии, я сам толстяк"
"На самом деле, у нас есть множество гробов размера плюс-сайз. Когда к нам попадает кто-то большой, мы измеряем его по локтям и подбираем подходящий вариант".
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"Что работники морга делают с органами после бальзамирования? Если их не отдают на донорство, то куда они пропадают?"
"Если вы не разрешили отправить свои органы на донорство, то они останутся внутри вашего тела. В процессе сначала очищают артерии, а потом и внутренние органы, внутри которых скапливаются жидкости и газы. Так на похоронах будет на один повод для беспокойства меньше".
"Грустит ли работник морга, когда умирает кто-то из его близких?"
"Если коротко, то да. Это было одним из моих страхов, когда я пришёл в эту профессию. Но в определённый момент, когда вы видите перед собой мёртвое тело, вы просто переходите в рабочий режим. Мой дедушка скончался несколько месяцев назад, и, думаю, мне было так же грустно, как и всем", пишет Daily Star.
WOW-news
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