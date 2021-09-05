Работник похоронного бюро ответил на самые каверзные вопросы, которые вы постеснялись бы спросить

За годы работы со смертью и похоронами Виктор Суини выслушал сотни вопросов, которые люди просто боялись ему задавать. На своём YouTube-канале мужчина собрал самые странные из них и ответил, не скрывая даже самых неприглядных аспектов этой щепетильной темы.

"Когда умирает человек, носящий контактные линзы, ему их вынимают?"

"Да, я всегда снимаю контактные линзы, потому что одна из вещей, которые нам нужно сделать, — закрыть рот и глаза умершему. Для этих целей у нас даже есть специальное устройство".

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"Когда я умру, съест ли меня моя кошка?"

"Я не раз слышал о подобном от своих коллег. Кошки вообще всеядные — они могут приспособиться к чему угодно".

"Важный вопрос. Что вы делаете с людьми, которые весят этак килограммов под двести? Они влезают в гробы, или вы делаете для них специальные? Никакой фэтфобии, я сам толстяк"

"На самом деле, у нас есть множество гробов размера плюс-сайз. Когда к нам попадает кто-то большой, мы измеряем его по локтям и подбираем подходящий вариант".

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"Что работники морга делают с органами после бальзамирования? Если их не отдают на донорство, то куда они пропадают?"

"Если вы не разрешили отправить свои органы на донорство, то они останутся внутри вашего тела. В процессе сначала очищают артерии, а потом и внутренние органы, внутри которых скапливаются жидкости и газы. Так на похоронах будет на один повод для беспокойства меньше".

"Грустит ли работник морга, когда умирает кто-то из его близких?"