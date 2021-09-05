Пожарный мечтал сняться для календаря с горячими коллегами и уже через полгода сбросил 25 кг
Изматывающие тренировки окупились сполна, и теперь Энтони на улице не дают прохода фанатки.
35-летний пожарный Энтони Бейнс из Ист-Райдинг-оф-Йоркшира, Великобритания, никогда не был качком, но все тесты на профессиональную подготовку и нормативы он сдавал отлично. Своё отражение в зеркале ему никогда не нравилось, Энтони хотел быть похожим на горячих коллег, которые фотографируются для календаря или журналов. Но по сравнению с ними он был гадким утёнком — и карантин стал последней каплей. За период самоизоляции Энтони набрал лишний вес, достигнув 112 килограммов.
Чтобы быть сильными и выносливыми, парни на смене постоянно много ели — все калории во время выездов сжигались в прямом смысле слова. Но во время пандемии работы стало меньше, а Энтони уже привык к большим порциям, поэтому не заметил, как раздулся в области талии. Злой на себя, он принял меры, пишет Daily Mail.
Я просто понял, как я был несчастен в том весе. Пожарный должен быть в отличной физической форме, если он хочет дожить до пенсии. Мы должны таскать тяжёлое снаряжение, выносить людей из огня, подниматься по горящим лестницам. У нас были свои соревнования, но я всегда стеснялся на них ходить из-за своего внешнего вида
Пожарный заменил всю пищу на полезную и содержащую много белка, а также устроил себе просто адские регулярные тренировки. После одной такой его одежду можно было выжимать, а для дополнительной мотивации он выкладывал список упражнений в "Инстаграм". Так, за полгода ему удалось сбросить около 25 килограммов, заменив жир мышцами. И теперь у него нет отбоя от поклонниц, хоть сердце его и несвободно.
WOW-news
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