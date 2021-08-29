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Девушки в соцсетях устроили забастовку, когда увидели фото красавчика, которого поймали за наркотики

Парень входил в состав группы, занимающейся выращиванием и распространением марихуаны в Великобритании.

29 августа, 06:00

Фото © Twitter / Derbyshire Police

29-летний Стивен Перри из Дербишира, Великобритания, внезапно стал секс-символом целой страны, когда его фотографию опубликовали в пресс-релизе полиции. Аккаунт правоохранителей в "Твиттере" сообщил, что операция по поимке наркобанды прошла успешно и были арестованы шестеро участников, которые выращивали и продавали марихуану.

Фото © Twitter / Derbyshire Police

Фото © Twitter / Derbyshire Police

И хоть главарём группы был 24-летний албанец Эги Тафа, всё внимание досталось его британскому товарищу. Девушки пришли в полный восторг от внешнего вида Стивена и стали молить полицию отпустить несчастного парня.

А как получить пропуск для посещения Стивена в тюрьме? Спрашиваю для подруги

Chlo

Стивен ничего не делал! Это я во всём виновата, отпустите его!

Gino

К слову, если в тюрьме закончилось место, то можете запереть Стивена в моей спальне...

Parys

Фото © Twitter / Derbyshire Police

Фото © Twitter / Derbyshire Police

Судя по комментариям под фото, Стивену удалось похитить сердца девушек со всего мира — среди просьб об освобождении мелькают немецкий, польский, испанский и другие языки. А парни в соцсетях откровенно грустят от такой женской несправедливости и обижаются, что их променяли на преступника.

Парни показали истинные лица своих красивых девушек, после того как они начали встречаться

Парни показали истинные лица своих красивых девушек, после того как они начали встречаться

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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