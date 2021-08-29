Девушки в соцсетях устроили забастовку, когда увидели фото красавчика, которого поймали за наркотики
Парень входил в состав группы, занимающейся выращиванием и распространением марихуаны в Великобритании.
29-летний Стивен Перри из Дербишира, Великобритания, внезапно стал секс-символом целой страны, когда его фотографию опубликовали в пресс-релизе полиции. Аккаунт правоохранителей в "Твиттере" сообщил, что операция по поимке наркобанды прошла успешно и были арестованы шестеро участников, которые выращивали и продавали марихуану.
И хоть главарём группы был 24-летний албанец Эги Тафа, всё внимание досталось его британскому товарищу. Девушки пришли в полный восторг от внешнего вида Стивена и стали молить полицию отпустить несчастного парня.
А как получить пропуск для посещения Стивена в тюрьме? Спрашиваю для подруги
Стивен ничего не делал! Это я во всём виновата, отпустите его!
К слову, если в тюрьме закончилось место, то можете запереть Стивена в моей спальне...
Судя по комментариям под фото, Стивену удалось похитить сердца девушек со всего мира — среди просьб об освобождении мелькают немецкий, польский, испанский и другие языки. А парни в соцсетях откровенно грустят от такой женской несправедливости и обижаются, что их променяли на преступника.
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