Парни показали истинные лица своих красивых девушек, после того как они начали встречаться

Поражённые парни со всего "Тиктока" раскрыли мировой заговор красивых девушек. Стоит такой горячей хищнице заполучить себе бойфренда, как она расслабляется и перестаёт создавать вокруг себя флёр загадочности. Блогеры запустили флешмоб, где показали, какие кардинальные изменения перенесли их девушки.

Видео © TikTok / valegenta, payton.ramolla, francescafarago

"Официант, я заказывал вот это, а что мне принесли — я вообще без понятия", — говорит закадровый голос на каждом ролике, вызывая смех в комментариях. Кадры с гламурными красотками меняются видео с девушками, которые делают маски и хрустят вкусняшками, сидя в удобной безразмерной одежде с осиным гнездом на голове.

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Если это не я во время карантина, то я не знаю, что тогда lifeasadumbblonde69

Ну да, ну да, а что получила она? foreignerinthisworld

Тебе на самом деле повезло, приятель thornburry

Фото © TikTok / romeestrijd