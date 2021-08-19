Парни показали истинные лица своих красивых девушек, после того как они начали встречаться
Тиктокеры нанесли ответный удар своим возлюбленным, которые не так давно запустили волну видео, где показывали парней в не самом выигрышном свете.
Поражённые парни со всего "Тиктока" раскрыли мировой заговор красивых девушек. Стоит такой горячей хищнице заполучить себе бойфренда, как она расслабляется и перестаёт создавать вокруг себя флёр загадочности. Блогеры запустили флешмоб, где показали, какие кардинальные изменения перенесли их девушки.
Видео © TikTok / valegenta, payton.ramolla, francescafarago
"Официант, я заказывал вот это, а что мне принесли — я вообще без понятия", — говорит закадровый голос на каждом ролике, вызывая смех в комментариях. Кадры с гламурными красотками меняются видео с девушками, которые делают маски и хрустят вкусняшками, сидя в удобной безразмерной одежде с осиным гнездом на голове.
Если это не я во время карантина, то я не знаю, что тогда
Ну да, ну да, а что получила она?
Тебе на самом деле повезло, приятель
Фото © TikTok / romeestrijd
И несмотря на то, что флешмоб предполагался шуточным и многие ролики были выложены в аккаунтах самих девушек, появилось множество возмущённых комментариев. По мнению девушек, эти видео были для них оскорбительными и нечестными.
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