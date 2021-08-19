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    Парни показали истинные лица своих красивых девушек, после того как они начали встречаться

    Тиктокеры нанесли ответный удар своим возлюбленным, которые не так давно запустили волну видео, где показывали парней в не самом выигрышном свете.

    19 августа, 15:14

    Фото © TikTok / annaklinski

    Поражённые парни со всего "Тиктока" раскрыли мировой заговор красивых девушек. Стоит такой горячей хищнице заполучить себе бойфренда, как она расслабляется и перестаёт создавать вокруг себя флёр загадочности. Блогеры запустили флешмоб, где показали, какие кардинальные изменения перенесли их девушки.

    Видео © TikTok / valegenta, payton.ramolla, francescafarago

    "Официант, я заказывал вот это, а что мне принесли — я вообще без понятия", — говорит закадровый голос на каждом ролике, вызывая смех в комментариях. Кадры с гламурными красотками меняются видео с девушками, которые делают маски и хрустят вкусняшками, сидя в удобной безразмерной одежде с осиным гнездом на голове.

    Фото © TikTok / annaklinski

    Фото © TikTok / annaklinski

    Если это не я во время карантина, то я не знаю, что тогда

    lifeasadumbblonde69

    Ну да, ну да, а что получила она?

    foreignerinthisworld

    Тебе на самом деле повезло, приятель

    thornburry

    Фото © TikTok / romeestrijd

    Фото © TikTok / romeestrijd

    И несмотря на то, что флешмоб предполагался шуточным и многие ролики были выложены в аккаунтах самих девушек, появилось множество возмущённых комментариев. По мнению девушек, эти видео были для них оскорбительными и нечестными.

    Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

    Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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