Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

Когда девушке делают предложение руки и сердца, естественная реакция — поскорее всё сфотографировать и выложить в соцсети. Так и поступила героиня этой истории. Вместе со своим молодым человеком она отправилась в поход, где любимый удивил её радостным подарком. Девушка сказала "да" и поспешила оповестить об этом всех. Лишь сделав фото, она поняла, какую ошибку допустила.