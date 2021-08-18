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Девушка похвасталась кольцом от любимого, не заметив, какой позор прячется на заднем плане

Торжественное событие было безвозвратно испорчено, однако будущая невеста отнеслась ко всему с юмором.

18 августа, 07:07

Фото © Reddit / DBacani84

Когда девушке делают предложение руки и сердца, естественная реакция — поскорее всё сфотографировать и выложить в соцсети. Так и поступила героиня этой истории. Вместе со своим молодым человеком она отправилась в поход, где любимый удивил её радостным подарком. Девушка сказала "да" и поспешила оповестить об этом всех. Лишь сделав фото, она поняла, какую ошибку допустила.

Фото © Reddit / DBacani84

Фото © Reddit / DBacani84

Решив ничего не переделывать, будущая невеста выложила всё в Сеть, подписав так: "Идеальное кольцо, идеальный парень, идеальный фон". На её публикацию наткнулся пользователь Reddit, которого очень удивила вся композиция: рука с кольцом, на фоне которой парень справляет малую нужду в реку. Некоторые не оценили идею девушки, но большинство одобрило её чувство юмора, посчитав, что иногда стоит быть попроще.

Я сперва подумал, что он рыбачит... Но потом всё увеличил — и надежды отпали

GoatTacos

Ну, она хотя бы знает, чего от него ожидать...

Serious_Goat_4761

Ой, да ладно, это же выглядит как шутка. Люди совсем растеряли чувство юмора

JakeSmith1234567890

Мама осознала свою ошибку, когда дети закричали от ужаса, увидев, кого она позвала на праздник

Мама осознала свою ошибку, когда дети закричали от ужаса, увидев, кого она позвала на праздник

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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