Модель показала два своих фото, и фанаты не верят, что между снимками прошло всего несколько секунд
Считается, моделью в Instagram может быть не каждый: у тебя либо есть "коммерческая" внешность, либо её нет. Но героиня этого материала доказала: фитоняшкой на фото способна стать практически каждая.
Модель и блогерша Джорджи Кларк учит семьсот тысяч своих подписчиков, что нельзя на веру принимать всё, что видишь в "Инстаграме". На днях девушка показала, как сильно изменилось её тело. И нет, не за месяцы долгих тренировок. Напротив, между снимками прошло буквально несколько секунд. Единственное, что сделала девушка, — немного опустила штаны и приняла неудачную позу.
То, что кто-то опубликовал огненное фото, которое выглядит невероятно, ещё не значит, что он не подбирал позы для идеального кадра. Очень многое может изменить то, как мы выглядим перед камерой. В тройку лидеров входят освещение, ракурс и поза
Так, за считаные мгновения Джорджи превратилась из фитнес-модели в среднестатистическую девушку с обычным, а не идеальным телом, пишет Daily Star. Но ведь то же самое работает и в обратном порядке. Каждая красавица, которая считает, что она "недостаточно красива" для того, чтобы сражать всех наповал, должна лишь выбрать пару поз, которые будут ей подходить. Часто они универсальные — ногу вперёд, руки назад, держим осанку — и вуаля, фитоняшка готова.
А недавно Джорджи раскрыла для подписчиков огромную силу аккуратной ретуши на фотографиях. Девушка сравнила два практически одинаковых снимка, но первый выглядел неаккуратно. Другой же вполне мог занять своё место в профиле какой-нибудь инстаграмерши с миллионами подписчиков.
Не попадитесь на удочку тонкой ретуши. Изменения и корректировки очень незначительные, но в целом они могут сильно улучшить фотографии, а зритель даже не заметит!
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