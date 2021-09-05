Модель показала два своих фото, и фанаты не верят, что между снимками прошло всего несколько секунд

Считается, моделью в Instagram может быть не каждый: у тебя либо есть "коммерческая" внешность, либо её нет. Но героиня этого материала доказала: фитоняшкой на фото способна стать практически каждая.