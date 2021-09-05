Актёр "SuperПерцев" так изменился после стрижки, что фанаты не узнали этого "папика в кардигане"
Герой комедий, который привлекал внимание своей буйной копной волос, распрощался с привычным образом.
Звезда "Чудиков и чокнутых", "SuperПерцев" и "Ананасового экспресса" Сет Роген решился на перемены во внешности. 39-летний актёр распрощался с шевелюрой, сбрил бороду и поделился своим новым образом в "Инстаграме". "Новая стрижка — всё тот же тлен во взгляде", — подписал он.
Слева — фото Сета Рогена после стрижки. Фото © Instagram / sethrogen
Седые волосы, белёсая щетина, уютный кардиган — сначала фанаты не узнали своего любимца. В последнее время актёр перестал выкладывать селфи, зато начал активно делиться своими работами из керамики, которой внезапно увлёкся. В итоге поклонники решили, что преображение актёра — отличный повод для шуток.
Полная трансформация
Тот же дедушкин кардиган😂 ❤️
Из папы превратился в папика
Симпатичный парень!
Сет Роген — канадский и американский актёр и сценарист. Сейчас артист задействован в работе над сериалом "Пэм и Томми", который рассказывает о периоде брака Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли после утечки их секс-видео. Сет исполняет роль парня, который украл и продал откровенный ролик пары.
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